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VUE Rooftop в Вашингтоне

VUE Rooftop

О месте

Элегантный бар и ресторан на 11-м этаже отеля Washington в центре Вашингтона, округ Колумбия, с захватывающим панорамным видом на Белый дом и Монумент Вашингтона. Заведение предлагает сезонные коктейли, изысканные блюда современной американской кухни и стильную атмосферу.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

515 15th St NW, Washington, DC 20004
+12026612400

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 01:00
Суббота11:00 - 01:00
Воскресенье11:00 - 00:00
Контакты
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