VUE Rooftop в Вашингтоне

О месте

Элегантный бар и ресторан на 11-м этаже отеля Washington в центре Вашингтона, округ Колумбия, с захватывающим панорамным видом на Белый дом и Монумент Вашингтона. Заведение предлагает сезонные коктейли, изысканные блюда современной американской кухни и стильную атмосферу.