Bible Museum в Вашингтоне
О месте
Масштабный, высокотехнологичный частный музей площадью около 40 000 кв. м, посвященный истории, повествованию и влиянию Библии. На восьми этажах представлено более 1500 экспонатов, включая редкие рукописи, иммерсивные выставки, панораму жизни в Назарете и влияние книги на культуру, что требует 3–5 часов на посещение.
Контакты
400 4th St SW, Washington, DC 20024
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:00
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Суббота09:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00