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Bible Museum в Вашингтоне

Bible Museum

О месте

Масштабный, высокотехнологичный частный музей площадью около 40 000 кв. м, посвященный истории, повествованию и влиянию Библии. На восьми этажах представлено более 1500 экспонатов, включая редкие рукописи, иммерсивные выставки, панораму жизни в Назарете и влияние книги на культуру, что требует 3–5 часов на посещение.

Контакты

400 4th St SW, Washington, DC 20024
+18664306682

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:00
Вторник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Суббота09:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
Контакты
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