Bible Museum в Вашингтоне

О месте

Масштабный, высокотехнологичный частный музей площадью около 40 000 кв. м, посвященный истории, повествованию и влиянию Библии. На восьми этажах представлено более 1500 экспонатов, включая редкие рукописи, иммерсивные выставки, панораму жизни в Назарете и влияние книги на культуру, что требует 3–5 часов на посещение.