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Smithsonian Institution в Вашингтоне

Smithsonian Institution

О месте

Крупнейший в мире научно-исследовательский и образовательный комплекс, основанный в 1846 году. Он объединяет 21 музей, зоопарк и 9 исследовательских центров, хранящих более 150 млн экспонатов, за что получил прозвище «чердак нации». Большинство музеев находится на Национальной аллее.

Контакты

600 Maryland Ave SW, Washington, DC 20024
+12026331000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:30
Вторник10:00 - 17:30
Среда10:00 - 17:30
Четверг10:00 - 17:30
Пятница10:00 - 17:30
Суббота10:00 - 17:30
Воскресенье10:00 - 17:30
Контакты
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