Smithsonian Institution в Вашингтоне

О месте

Крупнейший в мире научно-исследовательский и образовательный комплекс, основанный в 1846 году. Он объединяет 21 музей, зоопарк и 9 исследовательских центров, хранящих более 150 млн экспонатов, за что получил прозвище «чердак нации». Большинство музеев находится на Национальной аллее.