Smithsonian Institution в Вашингтоне
О месте
Крупнейший в мире научно-исследовательский и образовательный комплекс, основанный в 1846 году. Он объединяет 21 музей, зоопарк и 9 исследовательских центров, хранящих более 150 млн экспонатов, за что получил прозвище «чердак нации». Большинство музеев находится на Национальной аллее.
Контакты
600 Maryland Ave SW, Washington, DC 20024
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:30
Вторник10:00 - 17:30
Среда10:00 - 17:30
Четверг10:00 - 17:30
Пятница10:00 - 17:30
Суббота10:00 - 17:30
Воскресенье10:00 - 17:30