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Hillwood Estate, Museum & Gardens в Вашингтоне

Hillwood Estate, Museum & Gardens

О месте

Бывшее поместье американской бизнесвумен Марджори Мерриуэзер Пост в Вашингтоне, превращенное в музей декоративно-прикладного искусства. Оно славится крупнейшей за пределами России коллекцией русского императорского искусства, французской мебелью XVIII века и великолепными садами, занимающими 25 акров.

Контакты

4155 Linnean Ave NW, Washington, DC 20008
+12026865807

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
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