Hillwood Estate, Museum & Gardens в Вашингтоне
О месте
Бывшее поместье американской бизнесвумен Марджори Мерриуэзер Пост в Вашингтоне, превращенное в музей декоративно-прикладного искусства. Оно славится крупнейшей за пределами России коллекцией русского императорского искусства, французской мебелью XVIII века и великолепными садами, занимающими 25 акров.
Контакты
4155 Linnean Ave NW, Washington, DC 20008
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00