International Spy Museum в Вашингтоне
О месте
Уникальная частная экспозиция, посвященная истории и методам разведки. Посетители видят крупнейшую коллекцию шпионских артефактов (более 600), включая технику КГБ и ЦРУ, интерактивные игры и мастер-классы, примеряя роль секретного агента.
Контакты
700 L'Enfant Plaza SW, Washington, DC 20024
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 19:00
Вторник09:00 - 19:00
Среда09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 19:00
Пятница09:00 - 20:00
Суббота09:00 - 20:00
Воскресенье09:00 - 20:00