Renwick Gallery в Вашингтоне
О месте
Филиал Смитсоновского музея американского искусства, посвященный современному ремеслу, декоративному искусству и дизайну XIX–XXI веков. Расположенная рядом с Белым домом, она известна как «Американский Лувр» и стала первым зданием в США, построенным специально для художественного музея.
Контакты
1661 Pennsylvania Ave NW #1, Washington, DC 20006
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:30
Вторник10:00 - 17:30
Среда10:00 - 17:30
Четверг10:00 - 17:30
Пятница10:00 - 17:30
Суббота10:00 - 17:30
Воскресенье10:00 - 17:30