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Renwick Gallery в Вашингтоне

Renwick Gallery

О месте

Филиал Смитсоновского музея американского искусства, посвященный современному ремеслу, декоративному искусству и дизайну XIX–XXI веков. Расположенная рядом с Белым домом, она известна как «Американский Лувр» и стала первым зданием в США, построенным специально для художественного музея.

Контакты

1661 Pennsylvania Ave NW #1, Washington, DC 20006
+12026337970

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:30
Вторник10:00 - 17:30
Среда10:00 - 17:30
Четверг10:00 - 17:30
Пятница10:00 - 17:30
Суббота10:00 - 17:30
Воскресенье10:00 - 17:30
Контакты
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