Renwick Gallery в Вашингтоне

О месте

Филиал Смитсоновского музея американского искусства, посвященный современному ремеслу, декоративному искусству и дизайну XIX–XXI веков. Расположенная рядом с Белым домом, она известна как «Американский Лувр» и стала первым зданием в США, построенным специально для художественного музея.