Smithsonian Museum of American Art в Вашингтоне
О месте
Ведущий музей, посвященный искусству США от колониальных времен до наших дней. Расположенный в историческом здании Старого патентного бюро, он хранит крупнейшую коллекцию американского искусства, включая живопись, скульптуру, фотографию и современное народное творчество.
Контакты
G Street Northwest &, 8th St NW, Washington, DC 20004
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 19:00
Вторник11:30 - 19:00
Среда11:30 - 19:00
Четверг11:30 - 19:00
Пятница11:30 - 19:00
Суббота11:30 - 19:00
Воскресенье11:30 - 19:00