United States Botanic Garden в Вашингтоне

О месте

Один из старейших и крупнейших ботанических садов Северной Америки, расположенный прямо у подножия Капитолийского холма. Открытый в 1850 году, он функционирует как живой музей, предлагая посетителям бесплатный доступ к многообразным экспозициям, включая тропические леса и пустыни.