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United States Botanic Garden в Вашингтоне

United States Botanic Garden

О месте

Один из старейших и крупнейших ботанических садов Северной Америки, расположенный прямо у подножия Капитолийского холма. Открытый в 1850 году, он функционирует как живой музей, предлагая посетителям бесплатный доступ к многообразным экспозициям, включая тропические леса и пустыни.

Контакты

100 Maryland Ave SW, Washington, DC 20001
+12022258333

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
Контакты
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