L'Ardente в Вашингтоне

О месте

Шикарный итальянский ресторан, предлагающий изысканные блюда в элегантной, но уютной обстановке. Заведение славится своей 40-слойной лазаньей с трюфельным морнэ, блюдами на дровах и стильным интерьером, предлагая гостям утонченный гастрономический опыт в районе Капитолийского холма.