L'Ardente в Вашингтоне
О месте
Шикарный итальянский ресторан, предлагающий изысканные блюда в элегантной, но уютной обстановке. Заведение славится своей 40-слойной лазаньей с трюфельным морнэ, блюдами на дровах и стильным интерьером, предлагая гостям утонченный гастрономический опыт в районе Капитолийского холма.
Особенности
Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
200 Massachusetts Ave NW, Washington, DC 20001
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 22:00