Zaytinya в Вашингтоне
О месте
Популярный средиземноморский ресторан, предлагающий аутентичные блюда греческой, ливанской и турецкой кухни в стиле мезе. Заведение, отмеченное гидом Мишлен, находится в районе Penn Quarter и славится стильным интерьером, высоким качеством обслуживания и обширной винной картой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
701 9th St NW, Washington, DC 20001
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 22:00