Karma Modern Indian в Вашингтоне
О месте
Изысканный ресторан, предлагающий современный взгляд на индийскую кухню. Заведение сочетает традиционные методы приготовления с инновационными сочетаниями ингредиентов и современной подачей, предлагая дегустационное меню от шеф-повара и меню a la carte. Ресторан отмечен в гиде Мишлен.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
611 I St NW, Washington, DC 20001
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница17:00 - 22:00
Суббота17:00 - 22:00