Unconventional Diner в Вашингтоне
О месте
Популярный ресторан , предлагающий современную интерпретацию классической американской домашней кухни, отмеченный наградой Michelin Bib Gourmand. Заведение, расположенное на 9-й улице, выделяется творческим подходом к меню, превращая привычные блюда в изысканные гастрономические позиции.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
1207 9th St NW, Washington, DC 20001
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 22:00
Вторник07:00 - 22:00
Среда07:00 - 22:00
Четверг07:00 - 22:00
Пятница07:00 - 22:00
Суббота07:00 - 22:00
Воскресенье07:00 - 22:00