Rose's Luxury в Вашингтоне
О месте
Знаменитый ресторан, отмеченный звездой Мишлен, предлагающий креативную американскую кухню в непринужденной атмосфере. Известен своими оригинальными блюдами, подачей в семейном стиле, открытой кухней и душевной обстановкой. Популярное место с честным подходом к гастрономии.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
717 8th St SE, Washington, DC 20003
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:45 - 21:00
Четверг17:45 - 21:00
Пятница17:15 - 21:30
Суббота17:15 - 21:30