Dauphine's в Вашингтоне

О месте

Просторный ресторан, специализирующийся на морепродуктах. Заведение предлагает 4 различные зоны отдыха, два бара и открытую террасу, вмещая около 300 человек, что делает его популярным местом для «счастливого часа». Посетители отмечают учтивое обслуживание.