Dauphine's в Вашингтоне
О месте
Просторный ресторан, специализирующийся на морепродуктах. Заведение предлагает 4 различные зоны отдыха, два бара и открытую террасу, вмещая около 300 человек, что делает его популярным местом для «счастливого часа». Посетители отмечают учтивое обслуживание.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1100 15th St NW, Washington, DC 20005
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 22:00
Вторник16:00 - 22:00
Среда16:00 - 22:00
Четверг16:00 - 22:00
Пятница16:00 - 22:00
Суббота11:00 - 22:00
Воскресенье11:00 - 21:00