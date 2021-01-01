The Point DC в Вашингтоне
О месте
Популярный ресторан американской кухни и морепродуктов, открытый в 2021 году. Он расположен в живописном месте слияния рек Потомак и Анакостия, предлагая посетителям панорамные виды, открытую террасу с костровыми чашами и стильный современный интерьер.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
2100 2nd St SW, Washington, DC 20024
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 23:00
Суббота11:30 - 23:00
Воскресенье11:30 - 22:00