The Point DC в Вашингтоне

О месте

Популярный ресторан американской кухни и морепродуктов, открытый в 2021 году. Он расположен в живописном месте слияния рек Потомак и Анакостия, предлагая посетителям панорамные виды, открытую террасу с костровыми чашами и стильный современный интерьер.