Toki Underground в Вашингтоне
О месте
Популярная и отмеченная наградами Bib Gourmand тайваньско-японская лапшичная. Заведение славится своим насыщенным раменом, приготовленным на медленном огне, жареными булочками с курицей, крафтовыми коктейлями и шумной, веселой атмосферой с местами за барной стойкой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1234 H St NE, Washington, DC 20002
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 21:30
Вторник17:00 - 21:30
Среда17:00 - 21:30
Четверг17:00 - 21:30
Пятница17:00 - 22:30
Суббота11:30 - 22:30
Воскресенье11:30 - 21:30