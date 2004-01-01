Oyamel в Вашингтоне
О месте
Популярный ресторан мексиканской кухни от известного шеф-повара Хосе Андреса, работающий с 2004 года. Заведение славится оживленной атмосферой, региональными мексиканскими блюдами и коктейлями, отмечено наградой Bib Gourmand в гиде Мишлен.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
401 7th St NW, Washington, DC 20004
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 22:00