Zuni Café in San Francisco
About
A landmark San Francisco restaurant known for its wood-fired rotisserie chicken and rustic Mediterranean dishes. Zuni Café's lively atmosphere and fresh, local ingredients make it a perennial favorite. Cuisine: Mediterranean
Features
Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Cocktail list
Full bar
Wine and beer
Live music
Quiet atmosphere
Vegetarian dishes
Table reservations
Parking
Contacts
1658 Market St, San Francisco, CA 94102
Extra Info
HOURS
Tuesday17:00 - 21:30
Wednesday17:00 - 21:30
Thursday17:00 - 21:30
Friday11:00 - 21:30
Saturday11:00 - 21:30
Sunday11:00 - 21:30