We use cookies to improve your experience, personalize content, and analyze our traffic. By continuing to use the site, you agree to our Cookie Policy.

Profile
RU

Zuni Café in San Francisco

Zuni Café

About

A landmark San Francisco restaurant known for its wood-fired rotisserie chicken and rustic Mediterranean dishes. Zuni Café's lively atmosphere and fresh, local ingredients make it a perennial favorite. Cuisine: Mediterranean

Features

Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Cocktail list
Full bar
Wine and beer
Live music
Quiet atmosphere
Vegetarian dishes
Table reservations
Parking

Contacts

1658 Market St, San Francisco, CA 94102
+14155522522

Extra Info

HOURS
Tuesday17:00 - 21:30
Wednesday17:00 - 21:30
Thursday17:00 - 21:30
Friday11:00 - 21:30
Saturday11:00 - 21:30
Sunday11:00 - 21:30