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Nopa in San Francisco

Nopa

About

A bustling neighborhood restaurant in the Western Addition, Nopa is known for its wood-fired dishes and late-night service. The seasonal, organic menu focuses on rustic California cuisine with an emphasis on locally sourced ingredients. Cuisine: Californian

Features

Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Cocktail list
Wine list
Wine and beer
Full bar
Vegan dishes
Vegetarian dishes
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking

Contacts

560 Divisadero St, San Francisco, CA 94117
+14158648643

Extra Info

HOURS
Monday17:30 - 22:00
Tuesday17:30 - 22:00
Wednesday17:30 - 22:00
Thursday17:30 - 22:00
Friday17:30 - 23:00
Saturday17:30 - 23:00
Sunday17:00 - 21:30