Nopa in San Francisco
About
A bustling neighborhood restaurant in the Western Addition, Nopa is known for its wood-fired dishes and late-night service. The seasonal, organic menu focuses on rustic California cuisine with an emphasis on locally sourced ingredients. Cuisine: Californian
Features
Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Cocktail list
Wine list
Wine and beer
Full bar
Vegan dishes
Vegetarian dishes
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Contacts
560 Divisadero St, San Francisco, CA 94117
Extra Info
HOURS
Monday17:30 - 22:00
Tuesday17:30 - 22:00
Wednesday17:30 - 22:00
Thursday17:30 - 22:00
Friday17:30 - 23:00
Saturday17:30 - 23:00
Sunday17:00 - 21:30