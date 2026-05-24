Zuni Café in San Francisco
About
A landmark San Francisco restaurant known for its wood-fired rotisserie chicken and rustic Mediterranean dishes. Zuni Café's lively atmosphere and fresh, local ingredients make it a perennial favorite. Cuisine: Mediterranean
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Живая музыка
Тихая обстановка
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Парковка
Contacts
1658 Market St, San Francisco, CA 94102
Extra Info
HOURS
Tuesday 17:00 - 21:30
Wednesday 17:00 - 21:30
Thursday 17:00 - 21:30
Friday11:00 - 21:30
Saturday11:00 - 21:30
Sunday11:00 - 21:30