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Pelagos in Athens

Pelagos

About

A haute cuisine establishment offering seasonal Mediterranean dishes, with a focus on local seafood, exquisite wines, and signature martini-based cocktails.

Features

Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Cocktail list
Vegetarian dishes
Vegan dishes
Wine and beer
Full bar
Wi-Fi
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Valet parking

Contacts

Apollonos 40, Vouliagmeni 166 71
+302108901192

Extra Info

HOURS
Tuesday19:00 - 22:30
Wednesday19:00 - 22:30
Thursday19:00 - 22:30
Friday19:00 - 22:30
Saturday19:00 - 22:30