Pelagos in Athens
About
A haute cuisine establishment offering seasonal Mediterranean dishes, with a focus on local seafood, exquisite wines, and signature martini-based cocktails.
Features
Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Cocktail list
Vegetarian dishes
Vegan dishes
Wine and beer
Full bar
Wi-Fi
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Valet parking
Contacts
Apollonos 40, Vouliagmeni 166 71
Extra Info
HOURS
Tuesday19:00 - 22:30
Wednesday19:00 - 22:30
Thursday19:00 - 22:30
Friday19:00 - 22:30
Saturday19:00 - 22:30