Pelagos в Афинах
О месте
Заведение высокой кухни, предлагающее сезонные средиземноморские блюда, акцентируя внимание на местных морепродуктах, изысканных винах и фирменных коктейлях на основе мартини.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Apollonos 40, Vouliagmeni 166 71
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 22:30
Среда19:00 - 22:30
Четверг19:00 - 22:30
Пятница19:00 - 22:30
Суббота19:00 - 22:30