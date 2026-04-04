Restaurant Bricole in Berlin
A cozy one-Michelin-star restaurant in Berlin’s trendy Prenzlauer Berg district. It’s a place for those who appreciate high-quality food without the formality: small tables, warm lighting, and a relaxed, home-like atmosphere — as if you were dining at a friend’s place.
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Тихая обстановка
Вегетарианские блюда
Терраса
Винная карта
Бронирование столов
Senefelderstraße 30, 10437 Berlin
Monday 19:00 - 23:00
Tuesday 19:00 - 23:00
Wednesday 19:00 - 23:00
Thursday 19:00 - 23:00
Friday 19:00 - 23:00
Saturday 19:00 - 23:00