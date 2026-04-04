Профиль
EN

Restaurant Bricole в Berlin

Restaurant Bricole

О месте

Уютный ресторан с одной звездой Michelin в модном Пренцлауэр-Берге Берлина. Это место для тех, кто любит качественную еду без официоза: маленькие столики, тёплый свет, расслабленная атмосфера, как дома у друзей.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Тихая обстановка
Вегетарианские блюда
Терраса
Винная карта
Бронирование столов

Контакты

Senefelderstraße 30, 10437 Berlin
+493084421362
www.bricole.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 19:00 - 23:00
Вторник 19:00 - 23:00
Среда 19:00 - 23:00
Четверг 19:00 - 23:00
Пятница 19:00 - 23:00
Суббота 19:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM