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Timberyard in Edinburgh

Timberyard

About

Семейный ресторан, ориентированный на экологичность и использование локальных продуктов от мелких фермеров и собирателей.

Features

Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Quiet atmosphere
Full bar
Cocktail list
Wine list
Wine and beer
Table reservations
Terrace
Vegetarian dishes
Vegan dishes
Parking

Contacts

10 Lady Lawson St, Edinburgh EH3 9DS
+441312211222

Extra Info

HOURS
Wednesday17:00 - 23:00
Thursday12:00 - 23:00
Friday12:00 - 23:00
Saturday12:00 - 23:00
Sunday12:00 - 23:00