Timberyard in Edinburgh
About
Семейный ресторан, ориентированный на экологичность и использование локальных продуктов от мелких фермеров и собирателей.
Features
Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Quiet atmosphere
Full bar
Cocktail list
Wine list
Wine and beer
Table reservations
Terrace
Vegetarian dishes
Vegan dishes
Parking
Contacts
10 Lady Lawson St, Edinburgh EH3 9DS
Extra Info
HOURS
Wednesday17:00 - 23:00
Thursday12:00 - 23:00
Friday12:00 - 23:00
Saturday12:00 - 23:00
Sunday12:00 - 23:00