Timberyard в Эдинбурге
О месте
Семейный ресторан, ориентированный на экологичность и использование локальных продуктов от мелких фермеров и собирателей.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Терраса
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Парковка
Контакты
10 Lady Lawson St, Edinburgh EH3 9DS
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00