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Timberyard в Эдинбурге

Timberyard

О месте

Семейный ресторан, ориентированный на экологичность и использование локальных продуктов от мелких фермеров и собирателей.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Терраса
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Парковка

Контакты

10 Lady Lawson St, Edinburgh EH3 9DS
+441312211222

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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