La Marée in Phuket
About
An elegant Mediterranean restaurant with French and Italian influences, Acqua Restaurant Phuket is known for its fresh seafood and relaxed lagoon-side atmosphere.
Features
Vegetarian dishes
Vegan dishes
Terrace
Seating
Accepts cards
Full bar
Apple Pay / Google Pay
Quiet atmosphere
Table reservations
Pet-friendly
Parking
Contacts
Cherngtalay, 8 Lagoon Rd, Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110
Extra Info
HOURS
Monday08:00 - 00:00
Tuesday08:00 - 00:00
Wednesday08:00 - 00:00
Thursday08:00 - 00:00
Friday08:00 - 00:00
Saturday08:00 - 00:00
Sunday08:00 - 00:00