We use cookies to improve your experience, personalize content, and analyze our traffic. By continuing to use the site, you agree to our Cookie Policy.

Profile
RU

La Marée in Phuket

La Marée

About

An elegant Mediterranean restaurant with French and Italian influences, Acqua Restaurant Phuket is known for its fresh seafood and relaxed lagoon-side atmosphere.

Features

Vegetarian dishes
Vegan dishes
Terrace
Seating
Accepts cards
Full bar
Apple Pay / Google Pay
Quiet atmosphere
Table reservations
Pet-friendly
Parking

Contacts

Cherngtalay, 8 Lagoon Rd, Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110
+66627147600

Extra Info

HOURS
Monday08:00 - 00:00
Tuesday08:00 - 00:00
Wednesday08:00 - 00:00
Thursday08:00 - 00:00
Friday08:00 - 00:00
Saturday08:00 - 00:00
Sunday08:00 - 00:00