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La Marée в Пхукете

La Marée

О месте

Элегантный ресторан средиземноморской кухни с французско-итальянским акцентом, известный свежими морепродуктами и расслабленной атмосферой у лагуны.

Особенности

Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Полный бар
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка

Контакты

Cherngtalay, 8 Lagoon Rd, Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110
+66627147600

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 00:00
Вторник08:00 - 00:00
Среда08:00 - 00:00
Четверг08:00 - 00:00
Пятница08:00 - 00:00
Суббота08:00 - 00:00
Воскресенье08:00 - 00:00
Контакты
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