Bougainville в Амстердаме
О месте
Ресторан Bougainville расположен в центре с панорамным видом на площадь Дам. Интерьер, выполненный в бронзовых и медных тонах, излучает тепло и уют, подчеркивая современную атмосферу ресторана. Гастрономический подход ресторана Bougainville отличается техничностью и изобретательностью, сочетая различные европейские влияния в неотразимую смесь вкусов и ароматов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Dam 27, 1012 JS Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 22:00
Вторник18:30 - 22:00
Среда18:30 - 22:00
Четверг18:30 - 22:00
Пятница18:30 - 22:00
Суббота18:30 - 22:00
Воскресенье18:30 - 22:00