Bougainville в Амстердаме

О месте

Ресторан Bougainville расположен в центре с панорамным видом на площадь Дам. Интерьер, выполненный в бронзовых и медных тонах, излучает тепло и уют, подчеркивая современную атмосферу ресторана. Гастрономический подход ресторана Bougainville отличается техничностью и изобретательностью, сочетая различные европейские влияния в неотразимую смесь вкусов и ароматов.