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Bougainville в Амстердаме

Bougainville

О месте

Ресторан Bougainville расположен в центре с панорамным видом на площадь Дам. Интерьер, выполненный в бронзовых и медных тонах, излучает тепло и уют, подчеркивая современную атмосферу ресторана. Гастрономический подход ресторана Bougainville отличается техничностью и изобретательностью, сочетая различные европейские влияния в неотразимую смесь вкусов и ароматов.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Dam 27, 1012 JS Amsterdam
+31202182182

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 22:00
Вторник18:30 - 22:00
Среда18:30 - 22:00
Четверг18:30 - 22:00
Пятница18:30 - 22:00
Суббота18:30 - 22:00
Воскресенье18:30 - 22:00
Контакты
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