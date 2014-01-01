RON Gastrobar в Амстердаме

О месте

Гастробар RON предлагает атмосферную обстановку, где вы можете насладиться блюдами французской и международной кухни "Blaauw" (Синий) в расслабленной и неформальной обстановке. В центре внимания - гастрономические впечатления, будь то роскошный праздничный ужин, прекрасный обед или интимный ужин на двоих. С 2014 года кухня ресторана неизменно получает звезду Мишлен.