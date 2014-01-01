RON Gastrobar в Амстердаме
О месте
Гастробар RON предлагает атмосферную обстановку, где вы можете насладиться блюдами французской и международной кухни "Blaauw" (Синий) в расслабленной и неформальной обстановке. В центре внимания - гастрономические впечатления, будь то роскошный праздничный ужин, прекрасный обед или интимный ужин на двоих. С 2014 года кухня ресторана неизменно получает звезду Мишлен.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Sophialaan 55, 1075 BP Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:30
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Воскресенье12:00 - 22:30