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Bolenius в Амстердаме

Bolenius

О месте

Откройте для себя современную интерпретацию голландской кухни в этом ресторане, отмеченном звездой Мишлен, в Зуйдасе. Bolenius находится в авангарде устойчивого кулинарного движения, используя овощи и травы с собственного огорода и максимально используя местные продукты. Изысканные и тонкие вкусы, которые оставляют неизгладимое впечатление. Сезонные меню придутся по вкусу как вегетарианцам, так и любителям мяса и рыбы.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Nachtwachtlaan 20B, 1058 EA Amsterdam
+31202386985

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00
Суббота12:00 - 21:00
Контакты
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