Bolenius в Амстердаме

О месте

Откройте для себя современную интерпретацию голландской кухни в этом ресторане, отмеченном звездой Мишлен, в Зуйдасе. Bolenius находится в авангарде устойчивого кулинарного движения, используя овощи и травы с собственного огорода и максимально используя местные продукты. Изысканные и тонкие вкусы, которые оставляют неизгладимое впечатление. Сезонные меню придутся по вкусу как вегетарианцам, так и любителям мяса и рыбы.