Bolenius в Амстердаме
О месте
Откройте для себя современную интерпретацию голландской кухни в этом ресторане, отмеченном звездой Мишлен, в Зуйдасе. Bolenius находится в авангарде устойчивого кулинарного движения, используя овощи и травы с собственного огорода и максимально используя местные продукты. Изысканные и тонкие вкусы, которые оставляют неизгладимое впечатление. Сезонные меню придутся по вкусу как вегетарианцам, так и любителям мяса и рыбы.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Nachtwachtlaan 20B, 1058 EA Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00
Суббота12:00 - 21:00