Flore в Амстердаме

О месте

В ресторане Flore шеф-повар Бас ван Кранен, обладатель звезды Мишлен, предлагает легкие и экологичные блюда, приготовленные из местных ингредиентов, в интимной обстановке на берегу реки Амстел. Команда разделяет страсть к творчеству и гостеприимству, что способствует созданию приятной атмосферы. Обладая двумя звездами Мишлен и Зеленой звездой, Flore предлагает изысканный кулинарный опыт недалеко от центра Амстердама.