Flore в Амстердаме
О месте
В ресторане Flore шеф-повар Бас ван Кранен, обладатель звезды Мишлен, предлагает легкие и экологичные блюда, приготовленные из местных ингредиентов, в интимной обстановке на берегу реки Амстел. Команда разделяет страсть к творчеству и гостеприимству, что способствует созданию приятной атмосферы. Обладая двумя звездами Мишлен и Зеленой звездой, Flore предлагает изысканный кулинарный опыт недалеко от центра Амстердама.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Nieuwe Doelenstraat 2-14, 1012 CP Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:30 - 22:00
Четверг18:30 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00