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Lars в Амстердаме

Lars

О месте

Здесь вы сможете насладиться блюдами французской кухни с намеком на азиатское влияние. В Lars используют свежие ингредиенты, приготовленные в тот же день, а иногда даже из собственного сада!

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Danzigerkade 179, 1013 AP Amsterdam
+31202149729

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 20:30
Среда12:00 - 20:30
Четверг12:00 - 20:30
Пятница12:00 - 20:30
Суббота12:00 - 20:30
Контакты
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