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YAMAZATO в Амстердаме

YAMAZATO

О месте

Расположен в престижном отеле Okura Hotel Amsterdam, Yamazato переносит своих гостей в сердце Японии, предлагая аутентичную атмосферу и изысканную кухню. Попадите в безмятежную обстановку традиционного японского декора с раздвижными дверями, циновками татами и красивой деревянной отделкой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Ferdinand Bolstraat 333, 1072 LH Amsterdam
+31206788300

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 20:00
Четверг18:30 - 20:00
Пятница18:30 - 20:00
Суббота18:30 - 20:00
Воскресенье18:30 - 20:00
Контакты
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