YAMAZATO в Амстердаме

О месте

Расположен в престижном отеле Okura Hotel Amsterdam, Yamazato переносит своих гостей в сердце Японии, предлагая аутентичную атмосферу и изысканную кухню. Попадите в безмятежную обстановку традиционного японского декора с раздвижными дверями, циновками татами и красивой деревянной отделкой.