YAMAZATO в Амстердаме
О месте
Расположен в престижном отеле Okura Hotel Amsterdam, Yamazato переносит своих гостей в сердце Японии, предлагая аутентичную атмосферу и изысканную кухню. Попадите в безмятежную обстановку традиционного японского декора с раздвижными дверями, циновками татами и красивой деревянной отделкой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Ferdinand Bolstraat 333, 1072 LH Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 20:00
Четверг18:30 - 20:00
Пятница18:30 - 20:00
Суббота18:30 - 20:00
Воскресенье18:30 - 20:00