RIJKS в Амстердаме
О месте
Шеф-повар Йорис Бийдендийк представил "кухню низовьев", что означает использование продуктов с голландской земли. Гости могут выбрать меню-сюрприз из пяти или шести блюд, включая вегетарианскую версию.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Museumstraat 2, 1071 XX Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 20:00
Среда12:00 - 20:00
Четверг12:00 - 20:00
Пятница12:00 - 20:00
Суббота12:00 - 20:00
Воскресенье12:00 - 20:00