Cue в Амстердаме
О месте
Шеф-повар Джордж Катарас сочетает дымные ароматы гриля и барбекю с яркими ферментированными нотками и скандинавской тонкостью, создавая удивительные блюда всего из нескольких ключевых элементов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Utrechtsestraat 30A, 1017 VN Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда19:00 - 01:00
Четверг19:00 - 01:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00
Воскресенье19:00 - 16:00