Ciel Bleu в Амстердаме
О месте
Ресторан Ciel Bleu (две звезды Мишлен) под руководством Арджана Спилмана, Майка Клаассена и Франческо Симонелли сочетает в себе роскошь и теплый домашний уют, предлагая изысканные блюда и тщательно подобранные вина. Захватывающий вид с 23-го этажа и персональное обслуживание делают впечатления незабываемыми; честная кулинария с характером и утонченностью - это фирменный знак.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Ferdinand Bolstraat 333, 1072 PG Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 20:00
Среда18:30 - 20:00
Четверг18:30 - 20:00
Пятница18:30 - 20:00
Суббота18:30 - 20:00