Ciel Bleu в Амстердаме

О месте

Ресторан Ciel Bleu (две звезды Мишлен) под руководством Арджана Спилмана, Майка Клаассена и Франческо Симонелли сочетает в себе роскошь и теплый домашний уют, предлагая изысканные блюда и тщательно подобранные вина. Захватывающий вид с 23-го этажа и персональное обслуживание делают впечатления незабываемыми; честная кулинария с характером и утонченностью - это фирменный знак.