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Ciel Bleu в Амстердаме

Ciel Bleu

О месте

Ресторан Ciel Bleu (две звезды Мишлен) под руководством Арджана Спилмана, Майка Клаассена и Франческо Симонелли сочетает в себе роскошь и теплый домашний уют, предлагая изысканные блюда и тщательно подобранные вина. Захватывающий вид с 23-го этажа и персональное обслуживание делают впечатления незабываемыми; честная кулинария с характером и утонченностью - это фирменный знак.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Ferdinand Bolstraat 333, 1072 PG Amsterdam
+31206787450

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 20:00
Среда18:30 - 20:00
Четверг18:30 - 20:00
Пятница18:30 - 20:00
Суббота18:30 - 20:00
Контакты
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