Vinkeles в Амстердаме
О месте
Ресторан Vinkeles, расположенный в отеле The Dylan, - это уникальное место в историческом центре города, на улице Кейзерсграхт, в самом сердце "9 улиц". Он разместился в пекарне XVIII века и представляет собой идеальное место для того, чтобы насладиться мастерством исполнительного шеф-повара Юргена ван дер Залма. Vinkeles мастерски сочетает традиционную и современную французскую кухню.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Keizersgracht 384, 1016 GB Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 21:00
Среда18:30 - 21:00
Четверг18:30 - 21:00
Пятница18:30 - 21:00
Суббота18:30 - 21:00