Vinkeles в Амстердаме

О месте

Ресторан Vinkeles, расположенный в отеле The Dylan, - это уникальное место в историческом центре города, на улице Кейзерсграхт, в самом сердце "9 улиц". Он разместился в пекарне XVIII века и представляет собой идеальное место для того, чтобы насладиться мастерством исполнительного шеф-повара Юргена ван дер Залма. Vinkeles мастерски сочетает традиционную и современную французскую кухню.