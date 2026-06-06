MoMix Bar в Афинах
О месте
Первый в Афинах бар молекулярных коктейлей, где напитки превращают в сферы, желе, сорбеты и пену.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Ag. Anargiron 21, Athina 105 54
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 02:30
Среда 18:00 - 02:30
Четверг 18:00 - 03:00
Пятница 18:00 - 03:00
Суббота 10:00 - 03:00
Воскресенье 10:00 - 02:30