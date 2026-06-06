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MoMix Bar в Афинах

MoMix Bar

О месте

Первый в Афинах бар молекулярных коктейлей, где напитки превращают в сферы, желе, сорбеты и пену.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Ag. Anargiron 21, Athina 105 54
+306974350179
www.momixbar.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 02:30
Среда 18:00 - 02:30
Четверг 18:00 - 03:00
Пятница 18:00 - 03:00
Суббота 10:00 - 03:00
Воскресенье 10:00 - 02:30
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