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Museum of the Basil & Elise Goulandris Foundation в Афинах

Museum of the Basil & Elise Goulandris Foundation

О месте

Современный частный музей в районе Панграти ,предлагающий одну из лучших коллекций искусства XX века в Европе. В 11-этажном здании экспонируются шедевры Сезанна Ван Гога Пикассо Моне Миро и Джакометти ,дополненные временными выставками, библиотекой и рестораном.

Контакты

Eratosthenous 13, Athina 116 35
+302107252895

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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