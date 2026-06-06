Benaki Museum в Афинах
О месте
Ведущий культурный центр, расположенный в историческом особняке, предлагающий обширную коллекцию греческого искусства от доисторических времен до современности, включая византийские, поствизантийские, исламские коллекции и предметы китайского искусства, а также регулярные временные выставки.
Контакты
Koumpari 1, Athina 106 74
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 18:00
Среда 10:00 - 18:00
Четверг 10:00 - 00:00
Пятница 10:00 - 18:00
Суббота 10:00 - 18:00
Воскресенье 10:00 - 16:00