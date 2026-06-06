Benaki Museum в Афинах

О месте

Ведущий культурный центр, расположенный в историческом особняке, предлагающий обширную коллекцию греческого искусства от доисторических времен до современности, включая византийские, поствизантийские, исламские коллекции и предметы китайского искусства, а также регулярные временные выставки.