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Delta Restaurant в Афинах

Delta Restaurant

О месте

Заведение предлагает высокую гастрономию, сочетая инновационную греческую кухню, экологичность и культурные ценности. Фирменные блюда включают изысканные морепродукты и оленину.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Leof. Andrea Siggrou 364, Athina 176 74
+306986657553

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:30 - 01:00
Четверг18:30 - 01:00
Пятница18:30 - 01:00
Суббота18:30 - 01:00
Воскресенье18:30 - 01:00
Контакты
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