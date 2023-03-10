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Апартаменты в Афины

Афины гармонично сочетают богатое историческое наследие и современный городской ритм. Элегантные апартаменты в Колонаки, на Афинской Ривьере или рядом с историческим центром позволяют наслаждаться комфортом и оставаться в самом сердце города.

Варианты премиального проживания

Мы подберем апартаменты, которые обеспечат удобное расположение, приватность и высокий уровень комфорта. Доступны следующие варианты:

  • Современные апартаменты в популярных районах города.
  • Светлые резиденции с просторными балконами и красивыми видами.
  • Недвижимость рядом с ресторанами, магазинами и культурными объектами.
  • Гибкие решения для аренды и покупки жилья.

Типы недвижимости

Современные пентхаусы
Современные пентхаусы
Роскошные апартаменты
Роскошные апартаменты
Виллы и таунхаусы
Виллы и таунхаусы
Апартаменты с обслуживанием
Апартаменты с обслуживанием

Запрос

Свяжитесь с нами любым удобным способом — через сайт, телефон, мессенджер или мобильное приложение.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит ваши пожелания: локация, стиль, бюджет и дополнительные требования.

Подбор

Мы подберем лучшие варианты и организуем просмотр в удобное для вас время.

Оплата

При аренде мы готовим договор, согласовываем все условия и передаем ключи.

При покупке мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку и оформление документов.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы учитываем каждую деталь, чтобы найти идеальное жилье для вас.
Эксклюзивное портфолио
Только лучшие объекты премиум-класса, отобранные по строгим критериям.
Опыт
Наша команда обладает глубокими знаниями рынка недвижимости.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность всех сделок и аренды.

Дополнительные услуги

Наша работа не заканчивается после выбора недвижимости. Мы продолжаем сопровождать клиентов, помогая решать организационные вопросы и обеспечивая комфортное владение объектом. Мы предлагаем:

  • Персональный консьерж-сервис для повседневных задач.
  • Организацию поездок и транспорт премиального уровня.
  • Консультации по инвестициям в недвижимость Греции.
  • Управление объектами для иностранных владельцев.

Лучшие локации

Лучшая недвижимость всегда находится в районах, где престиж сочетается с комфортной городской средой. Мы предлагаем объекты в наиболее востребованных локациях Афин с высоким качеством жизни и инвестиционной привлекательностью.

  • Колонаки — элегантные апартаменты рядом с бутиками, художественными галереями и лучшими ресторанами.
  • Глифада — престижные резиденции на побережье рядом с маринами, пляжами и торговыми центрами.
  • Вульягмени — эксклюзивная недвижимость на Афинской Ривьере с атмосферой приватного курорта.
  • Кифисья — просторные виллы и резиденции в одном из самых зеленых районов города.

Мы подберем район, который будет полностью соответствовать вашему стилю жизни и будущим планам.

Почему выбирают нас

Поиск недвижимости становится значительно проще, когда рядом есть специалисты, хорошо знающие местный рынок. Мы помогаем принимать уверенные решения и сопровождаем клиентов на каждом этапе.

  • Отобранные объекты с выгодным расположением и высоким качеством.
  • Профессиональное сопровождение от выбора до завершения сделки.
  • Полная конфиденциальность и надежное партнерство.
  • Персональные рекомендации под ваши цели.

Услуги для владельцев недвижимости

Эффективное управление недвижимостью строится на грамотной стратегии и понимании особенностей рынка. Мы предлагаем владельцам комплексную поддержку, которая помогает сохранить ценность объекта и сократить ежедневные заботы. Мы предлагаем:

  • Международное продвижение премиальной недвижимости.
  • Проверку потенциальных арендаторов и покупателей.
  • Координацию юридических и административных процессов.
  • Управление объектом с учетом ваших долгосрочных целей.

Гарантия безопасности сделок

Надежная сделка всегда начинается с тщательной подготовки. Мы заранее проверяем все юридические аспекты и координируем процесс вместе с опытными специалистами, хорошо знающими местный рынок. Мы обеспечиваем:

  • Детальную проверку документов по объекту недвижимости.
  • Подготовку и анализ договоров в полном соответствии с законодательством.
  • Координацию работы с проверенными юридическими и финансовыми консультантами.
  • Полное сопровождение сделки от первой проверки до ее завершения.

Наша задача заключается в том, чтобы каждое ваше решение основывалось на достоверной информации и полной прозрачности процесса.

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