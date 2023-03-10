Аренда элитных авто в Афины
Премиальный автомобиль помогает сделать пребывание в Афинах более комфортным, особенно если маршрут выходит за пределы центра. Стильная машина подойдет для деловых поездок, вечерних мероприятий и путешествий вдоль Аттической Ривьеры.
Что мы предлагаем
Афины удобны как отправная точка не только для поездок по центру, но и для маршрутов вдоль побережья и за пределами столицы. Поэтому в подборке есть автомобили для разных дистанций и форматов передвижения.
- Mercedes-Benz S-Class и другие представительские седаны подходят для деловых встреч, трансферов между отелями и официальных мероприятий.
- Для поездок по Афинской Ривьере и вечерних маршрутов можно выбрать элегантное купе или кабриолет.
- Просторные премиальные SUV удобны для продолжительных поездок к мысу Сунион, частным пляжам и другим направлениям Аттики.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
День можно выстроить вокруг собственных планов, передав водителю все вопросы, связанные с перемещениями. Такой формат особенно удобен, когда в программе несколько встреч, ресторанов, мероприятий или поездка за пределы города.
- Аэропортовый трансфер с заранее согласованным временем подачи и встречей по прибытии.
- Водитель в распоряжении для деловых встреч, переговоров и вечерних мероприятий.
- Индивидуальные поездки по побережью с возможностью остановиться в нескольких выбранных местах.
- Продолжительные маршруты по Аттике с гибким временем отправления и возвращения.
Дополнительные услуги
Некоторые детали аренды особенно заметны, когда автомобиль используется интенсивно или для особого события. Их можно заранее включить в обслуживание, чтобы не заниматься организацией отдельных вопросов самостоятельно.
- Профессиональная подготовка автомобиля к свадебным и торжественным мероприятиям.
- Дополнительный комплект оборудования для поездок с детьми или большим количеством багажа.
- Организация регулярного ухода за автомобилем при аренде на несколько недель.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Надежность автомобиля начинается с системного контроля его технического состояния. Машины регулярно проходят обслуживание и проверяются перед арендой, а при заказе услуги с водителем поездку сопровождает подготовленный специалист.
Аренда для особых случаев
Автомобиль премиум-класса помогает придать особому вечеру завершенный и элегантный характер.
- Торжественные ужины, культурные вечера и частные приемы.
- Представительский транспорт для официальных мероприятий.
- Поездки к побережью или частным площадкам для особого случая.
- Комфортный автомобиль для тех моментов, когда самостоятельное вождение не вписывается в планы.