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Аренда элитных авто в Афины

Премиальный автомобиль помогает сделать пребывание в Афинах более комфортным, особенно если маршрут выходит за пределы центра. Стильная машина подойдет для деловых поездок, вечерних мероприятий и путешествий вдоль Аттической Ривьеры.

Что мы предлагаем

Афины удобны как отправная точка не только для поездок по центру, но и для маршрутов вдоль побережья и за пределами столицы. Поэтому в подборке есть автомобили для разных дистанций и форматов передвижения.

  • Mercedes-Benz S-Class и другие представительские седаны подходят для деловых встреч, трансферов между отелями и официальных мероприятий.
  • Для поездок по Афинской Ривьере и вечерних маршрутов можно выбрать элегантное купе или кабриолет.
  • Просторные премиальные SUV удобны для продолжительных поездок к мысу Сунион, частным пляжам и другим направлениям Аттики.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

День можно выстроить вокруг собственных планов, передав водителю все вопросы, связанные с перемещениями. Такой формат особенно удобен, когда в программе несколько встреч, ресторанов, мероприятий или поездка за пределы города.

  • Аэропортовый трансфер с заранее согласованным временем подачи и встречей по прибытии.
  • Водитель в распоряжении для деловых встреч, переговоров и вечерних мероприятий.
  • Индивидуальные поездки по побережью с возможностью остановиться в нескольких выбранных местах.
  • Продолжительные маршруты по Аттике с гибким временем отправления и возвращения.

Дополнительные услуги

Некоторые детали аренды особенно заметны, когда автомобиль используется интенсивно или для особого события. Их можно заранее включить в обслуживание, чтобы не заниматься организацией отдельных вопросов самостоятельно.

  • Профессиональная подготовка автомобиля к свадебным и торжественным мероприятиям.
  • Дополнительный комплект оборудования для поездок с детьми или большим количеством багажа.
  • Организация регулярного ухода за автомобилем при аренде на несколько недель.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Надежность автомобиля начинается с системного контроля его технического состояния. Машины регулярно проходят обслуживание и проверяются перед арендой, а при заказе услуги с водителем поездку сопровождает подготовленный специалист.

Аренда для особых случаев

Автомобиль премиум-класса помогает придать особому вечеру завершенный и элегантный характер.

  • Торжественные ужины, культурные вечера и частные приемы.
  • Представительский транспорт для официальных мероприятий.
  • Поездки к побережью или частным площадкам для особого случая.
  • Комфортный автомобиль для тех моментов, когда самостоятельное вождение не вписывается в планы.
Контакты
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