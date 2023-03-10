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Аренда бизнес джета в Афины

Свобода планирования особенно ценна, когда поездка включает несколько встреч, островов или других пунктов маршрута. Частный перелёт помогает сохранить нужный ритм путешествия и провести время в дороге с комфортом и полной конфиденциальностью.

Что мы предлагаем

Благодаря частной авиации поездка может начинаться и завершаться в удобном для вас ритме, без привязки к фиксированным маршрутам коммерческих авиакомпаний. Особое внимание уделяется направлениям, которые удобно объединять в рамках одной программы.

  • Перелёты между Афинами и основными островами Греции.
  • Частные чартеры в Европу и на Ближний Восток.
  • Маршруты для деловых поездок, яхтенных путешествий и частного отдыха.
  • Перелёты с несколькими пунктами назначения для сложных индивидуальных программ.

Легкие самолеты
Легкие самолеты
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Средние реактивные самолеты
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Турбовинтовые самолеты
Турбовинтовые самолеты

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Хороший бортовой сервис не требует постоянного внимания к себе: экипаж остаётся рядом, когда необходима помощь, и сохраняет приватность пассажиров в остальное время. Формат обслуживания подстраивается под деловой перелёт, короткую поездку или продолжительный отдых.

  • Профессиональная работа экипажа с деликатным отношением к личному пространству.
  • Меню, которое можно сформировать с учётом индивидуальных вкусов и времени суток.
  • Комфортные условия для сна, чтения или спокойной работы во время полёта.

Дополнительные услуги

Возможности сервиса позволяют соединить частную авиацию с индивидуальной организацией отдыха и деловой программы.

  • Организация посещения частных культурных объектов и эксклюзивных мероприятий с локальным сопровождением.
  • Аренда виллы или дизайнерских апартаментов на побережье или в центре города.
  • VIP-трансфер с водителем для встреч, ресторанов и вечерних выходов.
  • Персональная помощь в организации деловых ужинов, презентаций и камерных мероприятий.

Каждая деталь может быть согласована заранее, чтобы пребывание проходило в удобном для клиента ритме.

Направления и маршруты

География греческой столицы особенно удобна для путешествий между материковой Европой, островами и курортами Средиземноморья.

  • Перелёты на Миконос, Санторини, Крит и другие греческие острова.
  • Частные маршруты в Рим, Париж, Лондон и другие европейские столицы.
  • Направления в Дубай, Абу-Даби и страны Восточного Средиземноморья.
  • Индивидуальные перелёты между несколькими островами и материковыми городами.

Почему выбирают нас

Главное преимущество индивидуального подхода — возможность собрать поездку из необходимых именно вам элементов, не переплачивая за ненужные стандартные решения.

  • Вылет и маршрут согласуются с конкретной задачей: от короткой деловой поездки до продолжительного путешествия с несколькими остановками.
  • При необходимости подключаются дополнительные возможности Versently, включая яхты, виллы, автомобили с водителем и организацию мероприятий.
  • Все ключевые договорённости фиксируются заранее, поэтому клиенту не приходится повторно объяснять свои требования разным специалистам.
  • Особое внимание уделяется пунктуальности и качеству исполнения, когда даже небольшое изменение времени может повлиять на всю программу.

Безопасность и стандарты

Надёжность частного рейса определяется качеством подготовки ещё до того, как пассажир окажется на борту.

  • Проверяются документы и эксплуатационные параметры выбранного воздушного судна.
  • При планировании учитываются погодные условия и особенности маршрута.
  • Отбор авиационных партнёров основывается на профессиональной репутации и соответствии требованиям безопасности.

Всё остальное можно оставить путешествию: от утреннего вылета над Эгейским морем до спокойного прибытия на греческий остров.

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