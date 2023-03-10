Аренда бизнес джета в Афины
Свобода планирования особенно ценна, когда поездка включает несколько встреч, островов или других пунктов маршрута. Частный перелёт помогает сохранить нужный ритм путешествия и провести время в дороге с комфортом и полной конфиденциальностью.
Что мы предлагаем
Благодаря частной авиации поездка может начинаться и завершаться в удобном для вас ритме, без привязки к фиксированным маршрутам коммерческих авиакомпаний. Особое внимание уделяется направлениям, которые удобно объединять в рамках одной программы.
- Перелёты между Афинами и основными островами Греции.
- Частные чартеры в Европу и на Ближний Восток.
- Маршруты для деловых поездок, яхтенных путешествий и частного отдыха.
- Перелёты с несколькими пунктами назначения для сложных индивидуальных программ.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Подбор
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Хороший бортовой сервис не требует постоянного внимания к себе: экипаж остаётся рядом, когда необходима помощь, и сохраняет приватность пассажиров в остальное время. Формат обслуживания подстраивается под деловой перелёт, короткую поездку или продолжительный отдых.
- Профессиональная работа экипажа с деликатным отношением к личному пространству.
- Меню, которое можно сформировать с учётом индивидуальных вкусов и времени суток.
- Комфортные условия для сна, чтения или спокойной работы во время полёта.
Дополнительные услуги
Возможности сервиса позволяют соединить частную авиацию с индивидуальной организацией отдыха и деловой программы.
- Организация посещения частных культурных объектов и эксклюзивных мероприятий с локальным сопровождением.
- Аренда виллы или дизайнерских апартаментов на побережье или в центре города.
- VIP-трансфер с водителем для встреч, ресторанов и вечерних выходов.
- Персональная помощь в организации деловых ужинов, презентаций и камерных мероприятий.
Каждая деталь может быть согласована заранее, чтобы пребывание проходило в удобном для клиента ритме.
Направления и маршруты
География греческой столицы особенно удобна для путешествий между материковой Европой, островами и курортами Средиземноморья.
- Перелёты на Миконос, Санторини, Крит и другие греческие острова.
- Частные маршруты в Рим, Париж, Лондон и другие европейские столицы.
- Направления в Дубай, Абу-Даби и страны Восточного Средиземноморья.
- Индивидуальные перелёты между несколькими островами и материковыми городами.
Почему выбирают нас
Главное преимущество индивидуального подхода — возможность собрать поездку из необходимых именно вам элементов, не переплачивая за ненужные стандартные решения.
- Вылет и маршрут согласуются с конкретной задачей: от короткой деловой поездки до продолжительного путешествия с несколькими остановками.
- При необходимости подключаются дополнительные возможности Versently, включая яхты, виллы, автомобили с водителем и организацию мероприятий.
- Все ключевые договорённости фиксируются заранее, поэтому клиенту не приходится повторно объяснять свои требования разным специалистам.
- Особое внимание уделяется пунктуальности и качеству исполнения, когда даже небольшое изменение времени может повлиять на всю программу.
Безопасность и стандарты
Надёжность частного рейса определяется качеством подготовки ещё до того, как пассажир окажется на борту.
- Проверяются документы и эксплуатационные параметры выбранного воздушного судна.
- При планировании учитываются погодные условия и особенности маршрута.
- Отбор авиационных партнёров основывается на профессиональной репутации и соответствии требованиям безопасности.
Всё остальное можно оставить путешествию: от утреннего вылета над Эгейским морем до спокойного прибытия на греческий остров.