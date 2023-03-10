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Элитные виллы в Афины

Средиземноморская жизнь располагает к простым удовольствиям, долгим вечерам и времени на себя. Вилла поддерживает именно этот сценарий, соединяя ощущение свободы с красивой архитектурой и открытым пространством для жизни.

Что мы предлагаем

Итальянская и средиземноморская эстетика здесь сменяется греческой простотой, светом и открытым образом жизни. В подборке делаем акцент на объектах, где архитектура поддерживает ощущение свободы и позволяет полноценно наслаждаться климатом.

  • Сопровождение поиска, просмотров и коммуникации с локальными участниками сделки.
  • Виллы с панорамными видами, террасами и зонами для жизни на открытом воздухе.
  • Аренда домов для отдыха, семейных каникул и длительного пребывания.
  • Подбор резиденций для приобретения с различными вариантами личного использования.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Виллы вокруг Афин позволяют выбирать между морским образом жизни, историческим окружением и уединёнными районами с большим количеством зелени.

  • Vouliagmeni — один из самых престижных прибрежных адресов с яхтенной атмосферой, ресторанами и выходом к морю.
  • Voula — элегантный южный пригород с современной жилой архитектурой и спокойным ритмом.
  • Ekali — зелёный и уединённый район с крупными частными домами вдали от городской суеты.
  • Kifisia — сочетание садов, исторической архитектуры, бутиков и развитой городской инфраструктуры.

Дополнительные услуги

Средиземноморский образ жизни здесь можно дополнить культурными открытиями, морскими маршрутами и гастрономическими впечатлениями.

  • Частный гид и авторские маршруты по античным памятникам, музеям и историческим кварталам.
  • Аренда яхты для путешествия по островам Саронического залива.
  • Организация частных ужинов с шеф-поваром и подбор локальных гастрономических впечатлений.
  • VIP-трансферы и вертолётная логистика для поездок по Аттике и на острова.

Почему выбирают нас

Мы воспринимаем аренду виллы как часть более широкой поездки, где качество организации не должно зависеть от количества задач.

  • Один менеджер координирует ключевые вопросы и сохраняет целостное понимание запроса клиента.
  • Предлагаем решения, которые учитывают не только бюджет, но и привычки, состав поездки и формат отдыха.
  • Помогаем избежать лишней переписки, передавая запросы локальным специалистам напрямую.
  • После заселения остаёмся вовлечены в обслуживание, если клиенту требуется дополнительная помощь.

Услуги для владельцев вилл

Сильный объект недвижимости должен быть заметен правильной аудитории и при этом оставаться под профессиональным контролем владельца.

  • Профессиональная фотопрезентация, описание и позиционирование виллы для зарубежных клиентов.
  • Организация показов и коммуникации с потенциальными арендаторами или покупателями.
  • Координация локальных специалистов, ремонта и сезонного обслуживания.
  • Подготовка рекомендаций по цене, срокам экспозиции и наиболее подходящему формату использования.

Гарантия безопасности сделки

До принятия финансовых обязательств клиент получает ясное представление о документах, договоре и последовательности предстоящих действий.

  • Подготовка перечня документов, необходимых для конкретной сделки.
  • Анализ договорных положений и согласование спорных или неоднозначных формулировок.
  • Сопровождение расчётов и документального оформления.
Контакты
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