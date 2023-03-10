Элитные виллы в Афины
Средиземноморская жизнь располагает к простым удовольствиям, долгим вечерам и времени на себя. Вилла поддерживает именно этот сценарий, соединяя ощущение свободы с красивой архитектурой и открытым пространством для жизни.
Что мы предлагаем
Итальянская и средиземноморская эстетика здесь сменяется греческой простотой, светом и открытым образом жизни. В подборке делаем акцент на объектах, где архитектура поддерживает ощущение свободы и позволяет полноценно наслаждаться климатом.
- Сопровождение поиска, просмотров и коммуникации с локальными участниками сделки.
- Виллы с панорамными видами, террасами и зонами для жизни на открытом воздухе.
- Аренда домов для отдыха, семейных каникул и длительного пребывания.
- Подбор резиденций для приобретения с различными вариантами личного использования.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Виллы вокруг Афин позволяют выбирать между морским образом жизни, историческим окружением и уединёнными районами с большим количеством зелени.
- Vouliagmeni — один из самых престижных прибрежных адресов с яхтенной атмосферой, ресторанами и выходом к морю.
- Voula — элегантный южный пригород с современной жилой архитектурой и спокойным ритмом.
- Ekali — зелёный и уединённый район с крупными частными домами вдали от городской суеты.
- Kifisia — сочетание садов, исторической архитектуры, бутиков и развитой городской инфраструктуры.
Дополнительные услуги
Средиземноморский образ жизни здесь можно дополнить культурными открытиями, морскими маршрутами и гастрономическими впечатлениями.
- Частный гид и авторские маршруты по античным памятникам, музеям и историческим кварталам.
- Аренда яхты для путешествия по островам Саронического залива.
- Организация частных ужинов с шеф-поваром и подбор локальных гастрономических впечатлений.
- VIP-трансферы и вертолётная логистика для поездок по Аттике и на острова.
Почему выбирают нас
Мы воспринимаем аренду виллы как часть более широкой поездки, где качество организации не должно зависеть от количества задач.
- Один менеджер координирует ключевые вопросы и сохраняет целостное понимание запроса клиента.
- Предлагаем решения, которые учитывают не только бюджет, но и привычки, состав поездки и формат отдыха.
- Помогаем избежать лишней переписки, передавая запросы локальным специалистам напрямую.
- После заселения остаёмся вовлечены в обслуживание, если клиенту требуется дополнительная помощь.
Услуги для владельцев вилл
Сильный объект недвижимости должен быть заметен правильной аудитории и при этом оставаться под профессиональным контролем владельца.
- Профессиональная фотопрезентация, описание и позиционирование виллы для зарубежных клиентов.
- Организация показов и коммуникации с потенциальными арендаторами или покупателями.
- Координация локальных специалистов, ремонта и сезонного обслуживания.
- Подготовка рекомендаций по цене, срокам экспозиции и наиболее подходящему формату использования.
Гарантия безопасности сделки
До принятия финансовых обязательств клиент получает ясное представление о документах, договоре и последовательности предстоящих действий.
- Подготовка перечня документов, необходимых для конкретной сделки.
- Анализ договорных положений и согласование спорных или неоднозначных формулировок.
- Сопровождение расчётов и документального оформления.