Аренда яхты в Афины
Средиземное море особенно прекрасно, когда день начинается прямо на палубе и продолжается в собственном ритме. Морская прогулка подойдёт для уединённого отдыха, путешествия к островам, ужина или встречи, которую хочется запомнить.
Что мы предлагаем
Морская программа может стать отдельной частью путешествия или полноценным днём на островах. Доступны как короткие прогулки, так и индивидуальные чартеры с несколькими остановками.
- Яхты для маршрутов по Сароническому заливу.
- Однодневные выходы с остановками у островов и пляжей.
- Частные ужины и небольшие мероприятия на борту.
- Форматы для романтических поездок и семейного отдыха.
Можно подобрать судно под камерную компанию или более крупное частное мероприятие.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Морской день может быть полностью расслабленным или насыщенным несколькими остановками, а экипаж подстраивает работу под выбранный сценарий. Особое внимание уделяется тому, чтобы обслуживание оставалось деликатным даже во время продолжительного чартера.
- Подготовка палубы, координация остановок у островов и помошь с выходом на берег.
- Полноценные обеды, ужины или легкие сэты в зависимости от длительности чартера.
- Команда с практикой сопровождения многочасовых и многодневных морских маршрутов.
Дополнительные услуги
Один маршрут может включать несколько совершенно разных впечатлений: утро на воде, обед на борту, высадку на острове и вечер в ресторане. При желании вся эта программа объединяется в один заранее продуманный день.
- Организация высадки на выбранном острове с подготовленным автомобилем или сопровождением на берегу.
- Греческий гастрономический сет с местными сырами, морепродуктами, оливковым маслом и сезонными продуктами.
- Бронирование столика в ресторане или beach club во время остановки.
- Подготовка яхты для вечеринки на закате с музыкой, освещением и индивидуальным оформлением.
Маршруты и направления
Из Афин можно отправиться как вдоль Аттической Ривьеры, так и к островам Саронического залива. Первый вариант подходит для дневного выхода к мысу Сунион, второй позволяет постепенно соединить несколько островов в более продолжительный чартер.
- Афинская Ривьера — Вулиагмени — мыс Сунион — маршрут вдоль южного побережья с остановками у бухт и видами на храм Посейдона.
- Эгина и Агистри — компактное островное направление для купания, обеда и неспешного дня на воде.
- Порос и Гидра — более продолжительный маршрут с живописными гаванями и возможностью провести время на берегу.
- Гидра — Спеце — побережье Пелопоннеса — вариант для многодневного чартера с переходами между островами и прибрежными городками.
Яхты для особых случаев
Эгейское море даёт возможность сделать сам маршрут частью праздника. Особенно красиво работают мероприятия, где гости не привязаны к одному месту и могут провести день с несколькими остановками.
- Островной день для небольшой компании — плавание, обед и остановки у выбранных островов с возвращением после заката.
- Частный гастрономический вечер — ужин с греческой кухней, винной подборкой и тщательно выстроенной подачей блюд.
- Фотосессии и рекламные съёмки — работа на палубе и во время остановок в бухтах, когда естественный свет становится частью визуальной концепции.
Праздник на Эгейском море запоминается не одной сценой, а последовательностью моментов, которые невозможно воспроизвести на суше.