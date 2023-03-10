Аренда яхты в Афины

Что мы предлагаем

Морская программа может стать отдельной частью путешествия или полноценным днём на островах. Доступны как короткие прогулки, так и индивидуальные чартеры с несколькими остановками.

Яхты для маршрутов по Сароническому заливу.

Однодневные выходы с остановками у островов и пляжей.

Частные ужины и небольшие мероприятия на борту.

Форматы для романтических поездок и семейного отдыха.

Можно подобрать судно под камерную компанию или более крупное частное мероприятие.