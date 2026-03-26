ShiShi Nightclub в Bali
О месте
Элитный трёхэтажный супер-клуб в Семиньяке, сочетающий ресторан японской кухни на первом этаже с ночными клубами наверху. Он популярен за премиум-атмосферу, EDM и R&B-сеты, азиатский фьюжн и большие пространства для компаний.
Особенности
Живая музыка
Посадочные места
Полный бар
Wi-Fi
Валет-паркинг
Парковка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
Jl. Petitenget No.208X, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 04:00
Вторник 17:00 - 04:00
Среда 17:00 - 04:00
Четверг 17:00 - 04:00
Пятница 17:00 - 04:00
Суббота 17:00 - 04:00
Воскресенье 17:00 - 04:00