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Pura Gunung Kawi Sebatu в Бали

Pura Gunung Kawi Sebatu

О месте

Спокойный водный храм XI века в деревне Себау (Тегалланг, округ Гианьяр, севернее Убуда), известный святыми источниками и ритуалами очищения (мелукат). Здесь акцент на бассейнах с кои, каскадах чистой воды и святилищами Вишну.

Контакты

Jl. Kusuma Yudha, Sebatu, Kec. Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali 80561

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ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 18:00
Вторник08:00 - 18:00
Среда08:00 - 18:00
Четверг08:00 - 18:00
Пятница08:00 - 18:00
Суббота08:00 - 18:00
Воскресенье08:00 - 18:00
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