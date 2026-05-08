Bali Museum в Bali
Старейший и главный историко‑художественный музей острова, расположенный в самом центре Денпасара, столицы провинции Бали. Музей представляет собой комплекс из нескольких традиционных балийских павильонов в стиле дворцовой архитектуры, с внутренним двором и высокими воротами «чанди бентар». Экспозиция раскрывает историю и культуру Бали с древних времён.
Jl. Mayor Wisnu No.1, Dangin Puri, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80232
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 07:30 - 16:30
Вторник 07:30 - 16:30
Среда 07:30 - 16:30
Четверг 07:30 - 16:30
Пятница 07:30 - 14:30
Суббота 07:30 - 16:30
Воскресенье 07:30 - 16:30